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المطران عودة: لكي ينهض بلدنا مجدّداً نحن بحاجة إلى الرحمة البشريّة وعلى الزعماء أن يرحموا الشعب الذي يعيش خيبة أمل كبيرة

Lebanon 24
03-07-2022 | 05:04
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