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شركة النفط والغاز الجزائية تقول إنها "ستراجع أسعار الغاز مع جميع عملائها بعد ارتفاع الأسعار بشدة في الشهور الماضية" (الشرق)

Lebanon 24
03-07-2022 | 06:35
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