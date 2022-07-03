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الاتحاد الأوروبي يناقش إنشاء "هيئة على مستوى التكتل" من أجل تطبيق أكثر "صرامة واتساقا" للعقوبات على روسيا (الشرق)

Lebanon 24
03-07-2022 | 07:08
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