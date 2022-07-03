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المستشار الألماني: نبحث مع الحلفاء تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا (العربية)

Lebanon 24
03-07-2022 | 07:32
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