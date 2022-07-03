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الملك سلمان يعين الشيهانة بنت صالح العزاز نائبة لأمين مجلس الوزراء (العربية)

Lebanon 24
03-07-2022 | 08:39
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