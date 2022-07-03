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وزير الدفاع الأوكراني: واشنطن قررت دعم الجيش بمنظومات "ناسامز" الصاروخية المتقدمة

Lebanon 24
03-07-2022 | 11:31
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