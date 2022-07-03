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الجميّل: ميقاتي حريصٌ على تشكيل الحكومة وما من أحد يستطيعُ المزايدة على الرئيس المُكلّف في ذلك

Lebanon 24
03-07-2022 | 15:51
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