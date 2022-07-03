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زيلنسكي‬⁩: سنستعيد أراضينا بما في ذلك ليسيتشانسك ولكن قبل كل شيء يجب حماية الناس

Lebanon 24
03-07-2022 | 17:59
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