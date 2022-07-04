29
o
بيروت
29
o
طرابلس
27
o
صور
32
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
30
o
النبطية
25
o
زحلة
34
o
بعلبك
26
o
بشري
31
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
التضخم في تركيا يسجل 78.6% في حزيران وهو أعلى مستوى في عقدين (العربية)
Lebanon 24
04-07-2022
|
03:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
التضخم في تركيا يقفز إلى 70% في نيسان في أعلى مستوى منذ 20 عاما (العربية)
Lebanon 24
التضخم في تركيا يقفز إلى 70% في نيسان في أعلى مستوى منذ 20 عاما (العربية)
04/07/2022 14:27:35
04/07/2022 14:27:35
Lebanon 24
Lebanon 24
التضخم السنوى فى بريطانيا يرتفع إلى أعلى مستوى فى 40 عاما
Lebanon 24
التضخم السنوى فى بريطانيا يرتفع إلى أعلى مستوى فى 40 عاما
04/07/2022 14:27:35
04/07/2022 14:27:35
Lebanon 24
Lebanon 24
نيويورك تايمز: الروبل الروسي يسجل أعلى مستوى في 7 سنوات ويعزز مكانته غير المتوقعة كأفضل العملات أداء في العالم (الجزيرة)
Lebanon 24
نيويورك تايمز: الروبل الروسي يسجل أعلى مستوى في 7 سنوات ويعزز مكانته غير المتوقعة كأفضل العملات أداء في العالم (الجزيرة)
04/07/2022 14:27:35
04/07/2022 14:27:35
Lebanon 24
Lebanon 24
زعيم كوريا الشمالية لبوتين: سنطور العلاقات بين البلدين إلى أعلى مستوى (العربية)
Lebanon 24
زعيم كوريا الشمالية لبوتين: سنطور العلاقات بين البلدين إلى أعلى مستوى (العربية)
04/07/2022 14:27:35
04/07/2022 14:27:35
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
لتشريج 10 دولارات على هواتفكم.. إليكم السعر الجديد
Lebanon 24
لتشريج 10 دولارات على هواتفكم.. إليكم السعر الجديد
14:34 | 2022-07-03
03/07/2022 02:34:50
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ مهم عن بطاقة التشريج 4.5 دولار من "ألفا".. هذا ما يجب معرفته
Lebanon 24
خبرٌ مهم عن بطاقة التشريج 4.5 دولار من "ألفا".. هذا ما يجب معرفته
12:33 | 2022-07-03
03/07/2022 12:33:02
Lebanon 24
Lebanon 24
ورقة الدولار الأميركي تسجل سابقة تاريخية.. اليكم التفاصيل
Lebanon 24
ورقة الدولار الأميركي تسجل سابقة تاريخية.. اليكم التفاصيل
12:00 | 2022-07-03
03/07/2022 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أسرار تُكشف عن "حادثة مُسيرات حزب الله".. مفاجأة عن صاروخ عمره 30 عاماً!
Lebanon 24
أسرار تُكشف عن "حادثة مُسيرات حزب الله".. مفاجأة عن صاروخ عمره 30 عاماً!
08:00 | 2022-07-03
03/07/2022 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في لبنان.. هكذا تحصل على "دولارات فريش" بخطوة واحدة داخل منزلك!
Lebanon 24
في لبنان.. هكذا تحصل على "دولارات فريش" بخطوة واحدة داخل منزلك!
15:35 | 2022-07-03
03/07/2022 03:35:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
09:20 | 2021-12-04
أ ف ب : ماكرون يعلن عن مبادرة فرنسية سعودية لمعالجة الأزمة بين الرياض وبيروت
07:17 | 2022-07-04
بولا يعقوبيان: شركتا الإتصالات تكلفان الدولة بدل إيجارات مبانٍ ومكاتب من دون وجود منافسة بينهما فلا داعي إذا لوجود شركتين تزيدان الكلفة طالما أنهما يخضعان لإدارة واحدة
07:06 | 2022-07-04
بولا يعقوبيان من مجلس النواب: نصرّ على وزير الإتصالات إيجاد حلّ لأزمة الإتصالات
07:05 | 2022-07-04
بوتين يأمر بمواصلة العملية العسكرية في الدونباس بعد السيطرة على كامل لوغانسك (ا.ف.ب)
06:44 | 2022-07-04
الجيش الأوكراني: تم رفع علم أوكرانيا على جزيرة "الأفعى" بعد الانسحاب الروسي (بلومبيرغ)
05:54 | 2022-07-04
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية: الشعب الليبي من حقه أن يعبر ولا يمكن الوقوف ضد حقه في الخروج والاحتجاج (الجزيرة)
فيديو
إطلاق أول سيارة كهربائية في العالم تعمل لأشهر من دون الحاجة لشحنها! (فيديو)
Lebanon 24
إطلاق أول سيارة كهربائية في العالم تعمل لأشهر من دون الحاجة لشحنها! (فيديو)
05:00 | 2022-07-03
04/07/2022 14:27:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"قاتل هواتف آيفون" الجديد يعمل بنظام أندرويد.. هذه مواصفاته
Lebanon 24
"قاتل هواتف آيفون" الجديد يعمل بنظام أندرويد.. هذه مواصفاته
02:00 | 2022-07-03
04/07/2022 14:27:35
Lebanon 24
Lebanon 24
مركبة كهربائية متطورة... تعرفوا إلى سيارة "MG" الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
مركبة كهربائية متطورة... تعرفوا إلى سيارة "MG" الجديدة! (فيديو)
02:00 | 2022-07-02
04/07/2022 14:27:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact