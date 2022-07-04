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الرئيس ميقاتي بعد لقائه المطران عوده: تناقشنا في الأمور الحياتيّة التي تعني المواطنين وتطرقنا لموضوع المدّخرات العائدة للناس في المصارف

Lebanon 24
04-07-2022 | 04:28
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