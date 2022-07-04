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ميقاتي: الأمور إيجابية على صعيد تشكيل الحكومة التي ستستكمل فور إبصارها النور ما بدأته حكومة تصريف الأعمال الحالية

Lebanon 24
04-07-2022 | 04:29
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