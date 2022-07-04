Advertisement

أخبار عاجلة

الرئيس الإيراني: نواصل تقدمنا رغم العداء الأميركي وسياسة الدول الأوروبية ومنطق الهيمنة سيؤدي لنتائج عكسية

Lebanon 24
04-07-2022 | 05:42
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس الإيراني يقول إنّ بلاده لن تتراجع خطوة واحدة عن مواقفها بعد موقف الوكالة الدولية للطاقة الذرية
lebanon 24
04/07/2022 14:28:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الإيراني لنظيره الروسي: الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت مرارا عدم وجود أي انحراف في برنامجنا النووي (الجزيرة)
lebanon 24
04/07/2022 14:28:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: سنواصل فرض عقوبات صارمة على تجارة النفط الإيرانية غير المشروعة (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
04/07/2022 14:28:25 Lebanon 24 Lebanon 24
أمير قطر: تناولنا أهمية الاتفاق الإيراني مع الدول الأوروبية والولايات المتحدة ونحن متفائلون بهذا الشأن
lebanon 24
04/07/2022 14:28:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
07:17 | 2022-07-04
07:06 | 2022-07-04
07:05 | 2022-07-04
06:44 | 2022-07-04
05:54 | 2022-07-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website