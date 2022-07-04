بولا يعقوبيان: شركتا الإتصالات تكلفان الدولة بدل إيجارات مبانٍ ومكاتب من دون وجود منافسة بينهما فلا داعي إذا لوجود شركتين تزيدان الكلفة طالما أنهما يخضعان لإدارة واحدة

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