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بولا يعقوبيان: شركتا الإتصالات تكلفان الدولة بدل إيجارات مبانٍ ومكاتب من دون وجود منافسة بينهما فلا داعي إذا لوجود شركتين تزيدان الكلفة طالما أنهما يخضعان لإدارة واحدة

Lebanon 24
04-07-2022 | 07:17
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