رئيس لجنة الإعلام والإتصالات النيابية ابراهيم الموسوي من مجلس النواب: فاتورة الإتصالات ليست موضوع مزايدات وأي أسلوب قانوني يخدم المواطن سنكون معه وقد لا نتمكن من خفض أسعار الإتصالات لكننا سنحاول إيجاد حلول

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