Advertisement

أخبار عاجلة

مدير مطار أربيل: منع طائرة إيرانية من الهبوط لعدم حصولها على تصريح من وزارة النقل والمواصلات بكردستان العراق (الجزيرة)

Lebanon 24
04-07-2022 | 09:39
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
منع طائرة إيرانية من الهبوط في مطار أربيل بكردستان العراق
lebanon 24
04/07/2022 22:03:38 Lebanon 24 Lebanon 24
جهاز مكافحة الإرهاب بكردستان: 3 إصابات بقصف طائرة مسيرة مفخخة على طريق أربيل صلاح الدين شمالي العراق
lebanon 24
04/07/2022 22:03:38 Lebanon 24 Lebanon 24
رئیس هیئة الطاقة الذرية الإيرانية: ليس هناك أي برنامج لزيارة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران (الجزيرة)
lebanon 24
04/07/2022 22:03:38 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة النقل السورية: مهابط الطائرات تضررت في أكثر من موقع وبشكل كبير مع الإنارة الملاحية كما تعرض مبنى الصالة الثانية للمطار لأضرار مادية
lebanon 24
04/07/2022 22:03:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
14:59 | 2022-07-04
13:59 | 2022-07-04
13:57 | 2022-07-04
13:33 | 2022-07-04
13:19 | 2022-07-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website