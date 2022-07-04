Advertisement

أخبار عاجلة

الحملة التضامنية لحماية اهراءات مرفأ بيروت تطلق حملة المحافظة على موقع انفجار 4 آب

Lebanon 24
04-07-2022 | 10:34
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نقابة المهندسين: توصيات معمارية وانشائية لحماية موقع اهراءات مرفأ بيروت
lebanon 24
04/07/2022 22:04:36 Lebanon 24 Lebanon 24
اهراءات القمح في المرفأ... اقتراح قانون معجل مكرر لحمايتها
lebanon 24
04/07/2022 22:04:36 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي: كان ينقص القضاء أن يمتنع وزير المال عن غير وجه حق عن توقيع مرسوم هيئة التمييز لكي يبقى التحقيق في جريمة انفجار مرفأ بيروت معلقاً
lebanon 24
04/07/2022 22:04:36 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: مشروع النفق له فوائد عدة في اختصار الوقت وفي النقل ويعيد موقع مرفأ بيروت الى موقعه الاستراتيجي في المنطقة
lebanon 24
04/07/2022 22:04:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
14:59 | 2022-07-04
13:59 | 2022-07-04
13:57 | 2022-07-04
13:33 | 2022-07-04
13:19 | 2022-07-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website