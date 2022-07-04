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قطع السير في فردان احتجاجا على ارتفاع اسعار الاتصالات وتردي الاوضاع المعيشية (الوكالة الوطنية)
Lebanon 24
04-07-2022
|
10:47
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