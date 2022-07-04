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وزير المهجرين: الدولة السورية ستتحمل تكلفة إعادة النازحين السوريين وتضمن حماية وأمن العائدين (الجزيرة)

Lebanon 24
04-07-2022 | 15:45
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