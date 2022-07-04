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السيسي والمنفي يؤكدان أن إجراء الإنتخابات في ليبيا هو السبيل الوحيد لتسوية الوضع الحالي بالتوازي مع إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة
Lebanon 24
04-07-2022
|
16:58
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