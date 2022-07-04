Advertisement

أخبار عاجلة

الرئيس الأوكراني: لا خيار أمامنا سوى مواصلة التصدي للقوات الروسية

Lebanon 24
04-07-2022 | 18:35
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس الأوكراني: أنظمة الأسلحة المضادة للسفن هي أقوى ضمان لإلغاء حظر ممرات التصدير (رويترز)
lebanon 24
05/07/2022 08:13:57 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: إسقاط طائرة نقل عسكرية للقوات الأوكرانية كانت تحمل أسلحة ومعدات عسكرية في أوديسا
lebanon 24
05/07/2022 08:13:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع الروسية: قواتنا شنت هجوما صاروخيا على مركز تدريب للقوات الأوكرانية في منطقة سومي (الشرق)
lebanon 24
05/07/2022 08:13:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الأوكراني: الوضع في دونباس صعب للغاية والقوات الروسية ركزت قصفها المدفعي والصاروخي والجوي على المنطقة
lebanon 24
05/07/2022 08:13:57 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
18:17 | 2022-07-04
18:00 | 2022-07-04
17:46 | 2022-07-04
17:40 | 2022-07-04
17:39 | 2022-07-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website