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هذا ما قاله البراكس عن جدول اسعار المحروقات اليوم!

Lebanon 24
05-07-2022 | 04:38
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 رأى عضو نقابة اصحاب محطات المحروقات الدكتور جورج البراكس في تصريح ان "جدول تركيب اسعار المحروقات الصادر اليوم هو نتيجة الثبات في سعر البنزين، والتراجع في سعر المازوت المستوردين، وارتفاع سعر الدولار في السوق الحرة وبقاء سعر دولار صيرفة دون تغيير". 
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وقال:"لم يتعدل سعر صفيحة البنزين 95 اوكتان التي بقيت على 675000 ليرة وذلك بسبب عدم تعديل ثمن الكيلوليتر المستورد وثبات سعرصرف الدولار وفقاً لمنصة صيرفة المعتمدة لاستيراد البنزين على 25300".

اضاف:"اما صفيحة المازوت فارتفعت 2000 ليرة لتصبح 716000 ليرة نتيجة تراجع ثمن الكيلوليتر المستورد ما يقارب 16 دولار ، ولكن في المقابل ارتفع سعرصرف الدولار وفقاً للسوق الحرة المعتمدة لاستيراد المازوت والغاز 425 ليرة والذي احتسب  ليرة 28750 عوضاً عن 28325 في الجدول السابق وقارورة الغاز ارتفعت 2000 ليرة لتصبح 342000 ليرة لنفس الاسباب".
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