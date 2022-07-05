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الدفاع الروسية: تدمير 4 مستودعات ذخيرة ومخازن للصواريخ تابعة للجيش الأوكراني في 18 منطقة
Lebanon 24
05-07-2022
|
04:46
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