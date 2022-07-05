Advertisement

أخبار عاجلة

"الشرق" عن وسائل إعلام تركية: أردوغان سيجري زيارة ليوم واحد إلى إيران في 19 تموز الحالي

Lebanon 24
05-07-2022 | 07:26
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام إيرانية: أمير قطر سيزور إيران وسيبحث سبل الافراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة (الشرق)
lebanon 24
05/07/2022 19:53:15 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إيرانية: المنسق الأوروبي لمحادثات فيينا يزور طهران الثلاثاء المقبل لبحث توقف المفاوضات (الشرق)
lebanon 24
05/07/2022 19:53:15 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئاسة التركية تعلن أن أردوغان سيتوجه اليوم إلى السعودية في زيارة رسمية لمدة يومين
lebanon 24
05/07/2022 19:53:15 Lebanon 24 Lebanon 24
"العربية" عن وسائل إعلام إيرانية: إنفجار في منشأة بارشين النووية
lebanon 24
05/07/2022 19:53:15 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:27 | 2022-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:28 | 2022-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:22 | 2022-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:56 | 2022-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:48 | 2022-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
12:45 | 2022-07-05
12:44 | 2022-07-05
12:40 | 2022-07-05
12:37 | 2022-07-05
12:35 | 2022-07-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website