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عمدة سلوفيانسك الأوكرانية يُفيد عن تعرض المدينة لقصف روسي هائل (العربية)

Lebanon 24
05-07-2022 | 08:06
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