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النائب جبران باسيل بعد اجتماع المجلس السياسي في التيار: سعيدون بإيراد العديد من الاصلاحات التي طرحناها في تقرير بعثة الاتحاد الاوروبي حول الانتخابات

Lebanon 24
05-07-2022 | 11:20
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باسيل: يجب التوقف عند ما ورد في التقرير الاوروبي الذي تحدث بوضوح عن موضوع المال في الانتخابات والتوصيات التي اوردها خضنا سابقا معارك في سبيلها وابرزها الميغاسنتر وتمكين هيئة الاشراف بأن تكون كيانا مستقلا قادرا على القيام بالدور المطلوب
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