باسيل: في موضوع انفجار المرفأ، وعلى مسافة شهر من الذكرى الثانية، المراوحة المتعمدة لا تزال تغيب الحقيقة والتقرير الذي يسمح لشركات التأمين بدفع المستحقات لم يصدر وملف الموقوفين ظلما مستمر

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