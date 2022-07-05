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باسيل: في موضوع انفجار المرفأ، وعلى مسافة شهر من الذكرى الثانية، المراوحة المتعمدة لا تزال تغيب الحقيقة والتقرير الذي يسمح لشركات التأمين بدفع المستحقات لم يصدر وملف الموقوفين ظلما مستمر

Lebanon 24
05-07-2022 | 11:24
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