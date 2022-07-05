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أردوغان: وقعنا 9 اتفاقات تعاون مع إيطاليا في الصناعات الدفاعية ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة (الجزيرة)

Lebanon 24
05-07-2022 | 12:30
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