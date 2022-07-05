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إعلام أوكراني: 40 انفجارا بمنطقة تشيرنيهيف بقصف مدفعي روسي اليوم (العربية)

Lebanon 24
05-07-2022 | 12:40
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