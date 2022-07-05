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وسائل إعلام بريطانية: وزيرة الخارجية ليز تروس باقية في الحكومة وتؤيد رئيس الوزراء بشكل كامل (الجزيرة)

Lebanon 24
05-07-2022 | 13:57
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