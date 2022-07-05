الخارجية الأميركية: نشعر بخيبة أمل من تقاعس إيران عن الرد بشكل إيجابي وتقديمها مطالب تتجاوز الاتفاق النووي دليل على عدم جديتها وإذا استمر الإيرانيون في مسارهم الحالي سيتعين علينا اتخاذ خطوات أخرى لحماية أمننا القومي

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