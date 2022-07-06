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رئيس كوريا الجنوبية: يجب الاستعداد بقدرات دفاعية قوية لحماية أمن البلاد مع تزايد المخاوف الأمنية التي تحدق بكوريا الجنوبية وشمال شرق آسيا أكثر من أي وقت مضى

Lebanon 24
06-07-2022 | 01:58
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