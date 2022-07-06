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الكرملين: موقف اليابان "غير الودي" لا يُسهّل تطوير العلاقات بيننا في التجارة والاقتصاد بما في ذلك قطاع الطاقة

Lebanon 24
06-07-2022 | 05:05
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