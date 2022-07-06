بو صعب بعد لقائه لجنة أهالي ضحايا إنفجار مرفأ بيروت: تواصلتُ مع وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى وتم النقاش بشأن هذا الملف والمهم اليوم توقيع المرسوم لعودة القضاء إلى العمل

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