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أوكرانيا تتوقع حصاد 50 مليون طن من الحبوب على الأقل العام الحالي (العربية)

Lebanon 24
06-07-2022 | 06:24
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