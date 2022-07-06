Advertisement

أخبار عاجلة

الرئيس عون استقبل وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري خوري وعرض معه شؤون الوزارة وعدداً من المواضيع القضائية الملحّة

Lebanon 24
06-07-2022 | 07:14
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حكومة تصريف الأعمال وتسلم صلاحيات الرئيس: حسن الرفاعي: لا يجوز... وزياد بارود: يجوز
lebanon 24
06/07/2022 19:15:46 Lebanon 24 Lebanon 24
بيرم استقبل وزير العدل والعمل في العراق: سيتم التوقيع على مذكرة ترعى العلاقة بين الوزارتين
lebanon 24
06/07/2022 19:15:46 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية لتفقد أشغال تعبيد الطريق الدولية عند ضهر البيدر
lebanon 24
06/07/2022 19:15:46 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الأشغال العامّة في حكومة تصريف الأعمال علي حمية: الباصات الفرنسية الخمسون ستكون صالحة للسير خلال ثلاثة أسابيع ريثما تنتهي الاجراءات وتُنقل من المرفأ.
lebanon 24
06/07/2022 19:15:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
12:14 | 2022-07-06
12:04 | 2022-07-06
11:59 | 2022-07-06
11:58 | 2022-07-06
11:56 | 2022-07-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website