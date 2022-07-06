Advertisement

أخبار عاجلة

18 إستقالة في الحكومة البريطانية منذ مساء أمس (سكاي نيوز)

Lebanon 24
06-07-2022 | 07:54
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الحكومة البريطانية تقول إن جونسون "حذر" ماكرون من أي محاولة للتوصل إلى حل تفاوضي الآن في أوكرانيا (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
06/07/2022 19:16:25 Lebanon 24 Lebanon 24
رئاسة الحكومة البريطانية: جونسون وزيلينسكي بحثا هاتفيا تزويد الجيش الأوكراني بأسلحة بعيدة المدى (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
06/07/2022 19:16:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الحكومة البريطانية: 15 ألف جندي روسي قتلوا في أوكرانيا منذ بداية العمليات العسكرية (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
06/07/2022 19:16:25 Lebanon 24 Lebanon 24
إستقالة وزيرة العدل في بريطانيا فيكتوريا أتكنز (سكاي نيوز)
lebanon 24
06/07/2022 19:16:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
12:14 | 2022-07-06
12:04 | 2022-07-06
11:59 | 2022-07-06
11:58 | 2022-07-06
11:56 | 2022-07-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website