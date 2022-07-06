Advertisement

أخبار عاجلة

المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني: جونسون يعتقد أنه سيفوز مرة أخرى في حال التصويت على الثقة في مجلس العموم

Lebanon 24
06-07-2022 | 08:13
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المتحدثة باسم رئيس الوزراء البريطاني: بريطانيا ترسل خبراء عسكريين لمواجهة النفوذ الروسي في البوسنة والهرسك
lebanon 24
06/07/2022 19:16:34 Lebanon 24 Lebanon 24
بدء عملية التصويت على سحب الثقة من رئيس الوزراء البريطاني (العربية)
lebanon 24
06/07/2022 19:16:34 Lebanon 24 Lebanon 24
إرتفاع عدد الاستقالات في صفوف فريق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى 29
lebanon 24
06/07/2022 19:16:34 Lebanon 24 Lebanon 24
متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني: ندعو لإجراء تحقيق شامل وشفاف في مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة
lebanon 24
06/07/2022 19:16:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
12:14 | 2022-07-06
12:04 | 2022-07-06
11:59 | 2022-07-06
11:58 | 2022-07-06
11:56 | 2022-07-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website