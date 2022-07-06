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مدير معمل الزهراني لإنتاج الكهرباء يُعلن عن توقف المعمل بشكل تام (ال بي سي)

Lebanon 24
06-07-2022 | 10:55
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