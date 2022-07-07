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وسائل إعلام إسرائيلية: وزارة الطاقة بـ"إسرائيل" مارست ضغوطاً لمنع نشر أخبار عن المسيرات التي أطلقها حزب الله بسبب المصالح الاقتصادية
Lebanon 24
07-07-2022
|
01:44
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