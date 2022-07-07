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أخبار عاجلة
إسرائيل وتركيا ستوقعان اتفاقا للتعاون في الطيران هو الأول منذ عام 1951
Lebanon 24
07-07-2022
|
03:03
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