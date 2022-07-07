29
o
بيروت
30
o
طرابلس
o
صور
29
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
30
o
النبطية
o
زحلة
33
o
بعلبك
17
o
بشري
29
o
بيت الدين
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
رئيسة الوزراء الاسكتلندي: بقاء جونسون حتى الخريف لن يكون قرارا مثاليا
Lebanon 24
07-07-2022
|
05:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"الميادين" عن وسائل إعلام بريطانيّة: تمّ اختيار فريق حكومي بريطاني كامل قبيل الاستقالة المتوقعة لرئيس الوزراء بوريس جونسون
Lebanon 24
"الميادين" عن وسائل إعلام بريطانيّة: تمّ اختيار فريق حكومي بريطاني كامل قبيل الاستقالة المتوقعة لرئيس الوزراء بوريس جونسون
07/07/2022 16:20:16
07/07/2022 16:20:16
Lebanon 24
Lebanon 24
شبكة "بي بي سي": جونسون يُعيّن وزراء جددا بدلا عن الوزراء المستقيلين
Lebanon 24
شبكة "بي بي سي": جونسون يُعيّن وزراء جددا بدلا عن الوزراء المستقيلين
07/07/2022 16:20:16
07/07/2022 16:20:16
Lebanon 24
Lebanon 24
الغارديان: جونسون وافق على الاستقالة لكنه يريد البقاء بمنصبه حتى انتخاب زعيم للمحافظين
Lebanon 24
الغارديان: جونسون وافق على الاستقالة لكنه يريد البقاء بمنصبه حتى انتخاب زعيم للمحافظين
07/07/2022 16:20:16
07/07/2022 16:20:16
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الوزراء البريطاني يرفض رسميا طلب الوزيرة الأولى الاسكتلندية منح السلطة لإجراء تصويت ثان على الاستقلال (الجزيرة)
Lebanon 24
رئيس الوزراء البريطاني يرفض رسميا طلب الوزيرة الأولى الاسكتلندية منح السلطة لإجراء تصويت ثان على الاستقلال (الجزيرة)
07/07/2022 16:20:16
07/07/2022 16:20:16
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد "الشورت".. جيسيكا عازار بفستان أخضر أنيق في شوارع باريس شاهدوا كيف بدت (صور)
Lebanon 24
بعد "الشورت".. جيسيكا عازار بفستان أخضر أنيق في شوارع باريس شاهدوا كيف بدت (صور)
02:00 | 2022-07-07
07/07/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لقاء ليلي لخمس ساعات بين باسيل والصباح
Lebanon 24
لقاء ليلي لخمس ساعات بين باسيل والصباح
22:41 | 2022-07-06
06/07/2022 10:41:46
Lebanon 24
Lebanon 24
هدية من كهرباء لبنان لمناسبة عيد الاضحى.. هذا ما سيجري عند الثانية من بعد الظهر
Lebanon 24
هدية من كهرباء لبنان لمناسبة عيد الاضحى.. هذا ما سيجري عند الثانية من بعد الظهر
02:35 | 2022-07-07
07/07/2022 02:35:47
Lebanon 24
Lebanon 24
إرتفاع في تسعيرة الدولار... هذا ما سجّله عصر اليوم
Lebanon 24
إرتفاع في تسعيرة الدولار... هذا ما سجّله عصر اليوم
09:45 | 2022-07-06
06/07/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟
Lebanon 24
دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟
14:00 | 2022-07-06
06/07/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
09:20 | 2021-12-04
أ ف ب : ماكرون يعلن عن مبادرة فرنسية سعودية لمعالجة الأزمة بين الرياض وبيروت
08:19 | 2022-07-07
وزيرة الخارجية البريطانية تدعو إلى الهدوء والوحدة بعد استقالة جونسون من زعامة حزب المحافظين
07:36 | 2022-07-07
جونسون يستقيل من قيادة حزب المحافظين
07:35 | 2022-07-07
جونسون: عملية اختيار زعيم لحزب المحافظين تبدأ الآن
07:33 | 2022-07-07
جونسون: حتى يحين موعد تنصيب رئيس جديد للوزراء سأستمر بعملي
07:18 | 2022-07-07
سفينة بريطانية تُصادر شحنة صواريخ إيرانية متطورة متجهة إلى اليمن
فيديو
قبل عيد الاضحى... عادات غريبة مع البقر في هذا البلاد (فيديو)
Lebanon 24
قبل عيد الاضحى... عادات غريبة مع البقر في هذا البلاد (فيديو)
16:00 | 2022-07-05
07/07/2022 16:20:16
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة.. ظاهرة غريبة في سماء لبنان وحدث أمني خطير وفوضى وبلبلة! (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة.. ظاهرة غريبة في سماء لبنان وحدث أمني خطير وفوضى وبلبلة! (فيديو)
00:22 | 2022-07-05
07/07/2022 16:20:16
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق أول سيارة كهربائية في العالم تعمل لأشهر من دون الحاجة لشحنها! (فيديو)
Lebanon 24
إطلاق أول سيارة كهربائية في العالم تعمل لأشهر من دون الحاجة لشحنها! (فيديو)
05:00 | 2022-07-03
07/07/2022 16:20:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact