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أخبار عاجلة
مجلس الأمن يدعو إلى تسريع تشكيل الحكومة اللبنانية وتنفيذ إصلاحات ملموسة (العربية)
Lebanon 24
07-07-2022
|
10:50
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