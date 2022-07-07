Advertisement

أخبار عاجلة

مجلس الأمن يدعو إلى تسريع تشكيل الحكومة اللبنانية وتنفيذ إصلاحات ملموسة (العربية)

Lebanon 24
07-07-2022 | 10:50
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مجلس الأمن الدولي: قرار يدعو إلى تشكيل حكومة اتحادية شاملة في الصومال تعزز المصالحة الوطنية والأمن
lebanon 24
07/07/2022 23:04:57 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس الأمن: تشكيل مجلس قيادة رئاسي في اليمن خطوة مهمة نحو الاستقرار (العربية)
lebanon 24
07/07/2022 23:04:57 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان لمجلس الأمن الدولي: ندعو لتنفيذ عاجل للإصلاحات في لبنان بشكل يتيح إبرام اتفاق سريع مع صندوق النقد الدولي (الجزيرة)
lebanon 24
07/07/2022 23:04:57 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وزراء إسرائيل: على الحكومة اللبنانية كبح جماح حزب الله وإلا سنضطر لذلك (العربية)
lebanon 24
07/07/2022 23:04:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
15:54 | 2022-07-07
15:47 | 2022-07-07
15:38 | 2022-07-07
15:31 | 2022-07-07
15:09 | 2022-07-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website