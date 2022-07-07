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بيان لمجلس الأمن الدولي: ندعو لتنفيذ عاجل للإصلاحات في لبنان بشكل يتيح إبرام اتفاق سريع مع صندوق النقد الدولي (الجزيرة)

Lebanon 24
07-07-2022 | 11:09
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