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سماع إطلاق رصاص كثيف في سوق الخضار في طرابلس جراء اشتباك بين عائلتين وظهور مسلح في المكان

Lebanon 24
07-07-2022 | 12:16
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