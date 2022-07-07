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رويترز عن البيت الأبيض: واشنطن تبحث إمكانية تكامل الدفاعات الجوية مع دول الشرق الأوسط إزاء التهديد الإيراني (الجزيرة)

Lebanon 24
07-07-2022 | 14:11
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