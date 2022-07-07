وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم للـ"أم تي في": الحكومة طلبت منّي التمهّل في رفع تعرفة الهواتف الخلوية لما بعد الانتخابات النيابية وهذا أصعب قرار اتخذته بحياتي

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