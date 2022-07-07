Advertisement

أخبار عاجلة

القرم: مجلس شورى بلّغ هيئة القضايا بوجود طلب بوقف قرار تعرفة الاتصالات وقد تبلّغنا ذلك من هيئة القضايا ولدينا مهلة اسبوعين للرد

Lebanon 24
07-07-2022 | 14:27
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القرم: الجميع كان يعرف بقرار رفع تعرفة الاتصالات وكذلك الاحزاب داخل الحكومة وخارجها
lebanon 24
07/07/2022 23:08:26 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم للـ"أم تي في": الحكومة طلبت منّي التمهّل في رفع تعرفة الهواتف الخلوية لما بعد الانتخابات النيابية وهذا أصعب قرار اتخذته بحياتي
lebanon 24
07/07/2022 23:08:26 Lebanon 24 Lebanon 24
ما حقيقة تأجيل تنفيذ قرار تعرفة الاتصالات الجديدة؟
lebanon 24
07/07/2022 23:08:26 Lebanon 24 Lebanon 24
بوتين خلال اجتماع مع نظيره الإيراني: نحن على تواصل دائم حول القضايا الأمنية والملف السوري ولدينا أمور نناقشها سوية
lebanon 24
07/07/2022 23:08:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
16:06 | 2022-07-07
15:54 | 2022-07-07
15:47 | 2022-07-07
15:38 | 2022-07-07
15:31 | 2022-07-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website