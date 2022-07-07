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القرم: سبق ودعيت المواطنين إلى عدم تجميع البطاقات والرصيد باللبناني لم يتغيّر وقيمته باللبناني لا تزال هي نفسها

Lebanon 24
07-07-2022 | 14:33
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