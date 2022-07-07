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مصدر لـ"شبكة قدس": إطلاق نار من مركبة يستهدف نقطة لقوات الاحتلال في منطقة المربعة قرب قرية تِل جنوب غرب نابلس

Lebanon 24
07-07-2022 | 15:02
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