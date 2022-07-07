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أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: أبو مازن أكد لغانتس أهمية خلق أفق سياسي واحترام الاتفاقيات ووقف ما يؤدي لتدهور الأوضاع
Lebanon 24
07-07-2022
|
17:19
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