أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: أبو مازن أكد لغانتس أهمية خلق أفق سياسي واحترام الاتفاقيات ووقف ما يؤدي لتدهور الأوضاع

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