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أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: أبو مازن أكد لغانتس أهمية خلق أفق سياسي واحترام الاتفاقيات ووقف ما يؤدي لتدهور الأوضاع

Lebanon 24
07-07-2022 | 17:19
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